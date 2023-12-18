Залишився лише мільярд: у Пентагоні назвали дату, коли гроші для України закінчаться

Міноборони США витрачає останні кошти на закупівлю нової військової техніки

У Пентагону майже не залишилося коштів для допомоги Україні, адже останні $1,07 млрд. Міноборони США витрачає на закупівлю озброєння, яке замінить техніку, відправлену офіційному Києву. Вже 30 грудня 2023 фінансування буде вичерпано.

Про це фінансовий інспектор Пентагону Майкл Маккорд написав у листі до керівників профільних комітетів Конгресу США, інформує агентство Bloomberg.

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"Після того, як ці кошти будуть використані, міністерство вичерпає фінансування, доступне нам для надання безпекової допомоги Україні", — йдеться у листі.

Передбачається, що лист Маккорд посилить тиск на Конгрес. Нагадаємо, що республіканці блокують виділення додаткового фінансування для України в межах $60 млрд, яке раніше запросив президент США Джо Байден. Вони заявляли, що не схвалять його, доки в пакет не будуть включені заходи для посилення безпеки на кордоні Штатів та Мексики. Однак останніми днями демократи та республіканці змогли досягти суттєвого прогресу в цьому питанні й незабаром можуть укласти угоду про кордон. Але терміни називають різні.

Зазначимо, що Білий дім 12 грудня 2023 року оголосив про пакет військової допомоги для України на $200 млн. Він включає різне озброєння, зокрема боєприпаси для стрілецької зброї та артилерійські снаряди.

Раніше "Телеграф" писав, що президенту України Володимиру Зеленському не вдалося вплинути на республіканців так, як він цього хотів. Він не зміг переконати їх одразу проголосувати за виділення додаткового фінансування.