Буде суттєве зрушення, але не на краще: президент Чехії дав прогноз для України на 2024 рік

Наступного року пройде серія дуже важливих виборів

У 2024 році відбудуться вибори в Росії та США, після яких у російсько-українській війні відбудуться "зрушення не на краще" для України та її союзників.

Як розповів в інтерв’ю Zoznam Správy президент Чехії Петр Павел, очевидно, що російський диктатор Володимир Путін переможе на виборах і сподівається, що до влади США прийде Дональд Трамп.

За його словами, Путін вважає, що Росія перебуває серед сильних цього світу, які мають право диктувати порядок денний, а решті слід підлаштовуватися під їх бажання. Павел зазначив, що це має бути попередження для європейських країн.

"З боку Володимира Путіна є очікування, що у разі успіху Дональда Трампа він зможе домовитися з ним незалежно від того, що з цього приводу думають Україна чи решта Європи, після чого можна буде досягти якогось компромісу. Це теоретично поверне Росію до статусу ключового гравця, а іншим доведеться якось із цим миритися", — сказав він.

За словами президента Чехії, наступного року може статися "суттєве зрушення", яке буде не на краще. При цьому він вважає, що це неодмінно вплине на те, як будуть йти справи на полі бою в Україні.

Разом з тим він зазначив, що ситуація посилюється і тим, що війна Ізраїлю проти ХАМАС ще не дійшла до свого завершення. Павло побоюється, що якщо антиізраїльські настрої на Близькому Сході посиляться, то на Європу може чекати нова хвиля терактів.

Нагадаємо, нардеп від партії "Слуга Народу" Олександр Мережко у коментарі "Телеграфу" розповів, чи справді українцям варто боятися повернення Трампа на пост президента США.