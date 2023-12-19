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Не згортання операцій, а переформатування: в ЗСУ прокоментували інформацію ЗМІ

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Росіянам теж не вистачає снарядів Новина оновлена 19 грудня 2023, 01:42
Росіянам теж не вистачає снарядів. Фото Армія Inform

За словами речника ОСУВ "Таврія", іноземні ЗМІ перекрутили слова генерала Тарнавського

Збройні сили України не згортають свої операції. Мова йде про переформатування операцій в умовах дефіциту боєприпасів, але не про якесь їхнє згортання, оскільки ЗСУ ведуть тільки дві операції – наступ та оборону.

Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун. За його словами, іноземні ЗМІ, яким давав коментар командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський, спотворили його слова у гонитві за хайпом.

"Боєприпаси перерозподіляються. Є зменшення боєприпасів, це не секрет. Але говорити про повне згортання операцій… Ну, наприклад ОСУВ "Таврія" веде всього дві операції – оборонну і наступальну. Згорнути одну просто неможливо. Це зрозуміло всім військовим, але не зрозуміло всім цивільним", – відзначив він.

18 грудня ЗМІ з посиланням на заяву, яку зробив бригадний генерал Олександр Тарнавський, написали, що оскільки Сили оборони України на передовій стикаються з нестачею артилерійських снарядів, то через це вони були вимушені скоротити деякі військові операції.

Нагадаємо, лідери країн-членів Європейського Союзу схвалили збільшення фінансування, яке призначається для Європейського фонду миру. З цього фонду виділяються кошти на закупівлю озброєння, боєприпасів та спорядження для України.

Теги:
#Таврія #Війна #Снаряд #Снаряди