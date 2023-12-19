Не згортання операцій, а переформатування: в ЗСУ прокоментували інформацію ЗМІ

За словами речника ОСУВ "Таврія", іноземні ЗМІ перекрутили слова генерала Тарнавського

Збройні сили України не згортають свої операції. Мова йде про переформатування операцій в умовах дефіциту боєприпасів, але не про якесь їхнє згортання, оскільки ЗСУ ведуть тільки дві операції – наступ та оборону.

Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун. За його словами, іноземні ЗМІ, яким давав коментар командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський, спотворили його слова у гонитві за хайпом.

"Боєприпаси перерозподіляються. Є зменшення боєприпасів, це не секрет. Але говорити про повне згортання операцій… Ну, наприклад ОСУВ "Таврія" веде всього дві операції – оборонну і наступальну. Згорнути одну просто неможливо. Це зрозуміло всім військовим, але не зрозуміло всім цивільним", – відзначив він.

18 грудня ЗМІ з посиланням на заяву, яку зробив бригадний генерал Олександр Тарнавський, написали, що оскільки Сили оборони України на передовій стикаються з нестачею артилерійських снарядів, то через це вони були вимушені скоротити деякі військові операції.

Нагадаємо, лідери країн-членів Європейського Союзу схвалили збільшення фінансування, яке призначається для Європейського фонду миру. З цього фонду виділяються кошти на закупівлю озброєння, боєприпасів та спорядження для України.