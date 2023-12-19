Росія ніколи не відмовиться від своїх геополітичних амбіцій

Російське вторгнення в Україну триватиме ще дуже довго і, ймовірно, може розтягнутися на багато років, оскільки країна-агресор ніколи не відмовиться від своїх геополітичних цілей. Тому українцям варто зробити свідомий вибір і вступати в Сили оборони, або підтримувати українських захисників іншими способами.

Про це написав у своєму Facebook підполковник бригади НГУ "Азов" Денис Прокопенко ("Редіс"), який зазначив, що будь-які "перемир’я" і "договореності" лише дозволять ворогові відновити сили.

"На жаль, чимало людей в Україні та за кордоном досі відмовляються сприймати безжальну реальність такою, якою вона є. Дехто намагається запевнити себе, що все от-от закінчиться саме по собі. Хтось навпаки — кам'яніє від однієї думки, що мир в Україні може настати ледь не через десятиліття", — написав він.

Прокопенко зазначив, що російські інформаційно-психологічні операції активно намагаються деморалізувати українське суспільство та навіяти думку про те, що Україна нібито не витримає такого протистояння.

"Найкращі ліки від зневіри, паніки або апатії, викликаних роздумами про часові рамки цієї війни — активна залученість в історичні процеси, які відбуваються тут і зараз. Ми не знаємо точного дня, місяця чи року, коли ми переможемо і зможемо повернутись до наших родин. Але ми впевнені у тому, що скільки б не тривала війна, поруч із нами надійні побратими, в наших серцях любов до Батьківщини, а в руках — зброя. І все це не дозволить нам відступити: ані сьогодні, ані через рік або десять років", — зазначив він.

При цьому він закликав українців, які ще не перебувають у Силах оборони зробити усвідомлений вибір і взяти в руки зброю, або зайнятися підтримкою обороноздатності країни.

"Ця війна надовго. Вона може тривати роками. Від нас залежить, що саме ми робимо щодня, аби наблизити нашу перемогу", — наголосив підполковник.

Як повідомлялося раніше, аналітики ISW повідомляли, що Росія продовжує підготовку до тривалої війни та має намір протягом наступних років провести наступальні операції з метою захоплення нових українських територій. За їхніми даними, Путін готовий вести війну щонайменше до 2026 року.