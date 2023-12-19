Дешевий та небезпечний: український дрон Cobra вже воює на фронті

Головні переваги нового безпілотника – це швидкість виробництва та ціна

В Україні вже воює на фронті ударний безпілотник Cobra повністю української розробки. Він дуже дешевий, один екземпляр виготовляється за три години та коштує кілька тисяч доларів – при цьому може літати на 300 кілометрів.

Про це пише портал BuildingTech. Дрон має низку переваг – наприклад, двигун, пропелер і електроніку виготовляють в Україні, що робить безпілотник майже невразливим для логістичних ризиків.

Зазначається, що корпус БПЛА створювався за технологіями, які призначені для літаків. Такий підхід дозволив значно збільшити швидкість безпілотника. Виготовляється він з легких матеріалів (дерево, пінопласт, композит) та клепаної сталі, що дуже сильно знизило його собівартість – до двох тисяч доларів США за одиницю.

"Виготовлення одного безпілотника займає всього три години, що є дуже швидким і ефективним процесом. Водночас конструкція безпілотника може бути змінена за кілька днів, щоб надати йому інших розмірів, форми або схеми", – зазначає видання.

Єдине, що є з іноземного у БПЛА з триметровим розмахом крил – це датчики, контролери та обладнання для зв'язку і навігації. Але інженери працюють над тим, щоб замінити іноземні компоненти власними.

Вага безпілотника – 40 кілограмів, з яких 15 кг складає бойова частина. Він запускається з катапульти та може летіти на відстань до 300 кілометрів з крейсерською швидкістю у 150 км/год. Розробник обіцяє, що у майбутньому дрон зможе працювати в автономному режимі, самостійно визначаючи маршрут та ціль.

Як писав "Телеграф", українські військові отримали першу партію нового типу "стратегічних" ударних БПЛА, які здатні вражати цілі на великій відстані. Йдеться про безпілотники AQ 400 Scythe.

Очікується, що "Коса" стане відповіддю на використання окупантами дронів типу "Shahed", які після попадання до рук росіян зазнали низки модернізацій і тепер можуть вважатися такими ж російськими, як і іранськими.