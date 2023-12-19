Замінимо дронами: в Міноборони назвали можливий шлях для подолання дефіциту снарядів

Снаряди Україні потрібні у величезних кількостях – до 200 000 одиниць на місяць

Україна планує наростити виробництво дронів-камікадзе. Це дозволить країні компенсувати брак артилерійських снарядів, оскільки в поточних реаліях зробити багато БПЛА швидше та дешевше, ніж очікувати постачань 155-мм снарядів від союзників.

Про такі плани повідомив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, пише BBC. Видання відзначає, що Україна зараз дуже сильно потребує в першу чергу саме снаряди.

Гаврилюк сказав, що Україна нараз нарощує власне виробництво великого спектра боєприпасів, але вони переважно для зброї ще радянського виробництва та стандартів СРСР. Боєприпаси для західних озброєнь Україна буде виробляти разом із європейськими та американськими компаніями, що додатково простимулює український оборонпром.

Гаврилюк додав, що саме цьому питанню були присвячені переговори президента Володимира Зеленського із представниками американських оборонних компаній у Вашингтоні. Україна не може зрівнятися з РФ за ресурсами та робочою силою, але може зробити ставку на високу технологічність.

Видання нагадує, що США надали України понад два мільйони 155-мм снарядів для західної артилерії. Але дефіцит снарядів змусив США навіть погодитися на передачу Україні касетних 155-мм снарядів. При цьому Україна використовує снаряди швидше, ніж партнери встигають їх виробляти – європейська промисловість не була готова до таких бойових дій. А за оцінками Естонії, ЗСУ потрібно на місяць до 200 тисяч снарядів, щоб зберігати перевагу над російськими терористами на фронті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що одна з найбільших проблем України на полі бою – це саме нестача артилерійських снарядів. В забезпеченні снарядами Україні зараз допомагає Німеччина, яка укладає контракт за контрактом, щоб Збройні сили України отримували боєприпаси; на 2024 рік мова може йти щонайменше про кілька сотень тисяч снарядів.