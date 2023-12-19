Інтенсивність боїв на фронті підвищилася: де активізувалися окупанти (відео)

На одному з напрямків було відбито понад два десятки атак

На фронті побільшало бойових зіткнень. Тільки за останню добу їх було 105, що на 13 більше, ніж на день раніше. При цьому найбільше атак було зафіксовано біля Авдіївки – 24.

Незважаючи на значну активізацію російських окупантів на низці напрямків, українські захисники стійко тримають оборону. Про це йдеться в новому зведенні Генштабу, опублікованому у вівторок, 19 грудня.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районах Синьківки та на схід від Петропавлівки Харківської області", — йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямі ЗСУ відбили 10 атак поблизу Макіївки Луганської області та на схід від Тернів, Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку відбито 21 атаку ворога у Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. При цьому українські воїни завдають великих втрат ворогу в техніці та живій силі. ЗСУ також закріплюються на досягнутих рубежах.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області", — пишуть у Генштабі.

На Мар’їнському напрямі було відбито 13 атак. Сили оборони стримують ворога неподалік Новомихайлівки Донецької області.

Водночас на Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Щодо Запорізького напрямку, на ньому було відбито 17 атак за останню добу. Вони були скоєні ворогом на захід від Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міноборони України розповіли, чим можуть заповнити дефіцит снарядів у ЗСУ. Це те, чого військові потребують зараз насамперед.