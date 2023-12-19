"Ситуація складна": генерал назвав цілі росіян на трьох важливих напрямках (мапа)

Командири та штаби у режимі 24/7 відслідковують зміни в обстановці

Наступальні дії російських окупантів продовжуються на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Останнє залишається надзвичайно важливим для загарбників.

Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський розповів у своєму Telegram-каналі. Він пояснив головну мету ворога.

Так, на Бахмутському напрямку загарбники зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій, а також кидають туди боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та тих, хто раніше був у підрозділах "шторм z" та "шторм v".

"Мета ворога на цьому напрямі ясна — це наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Слов’янськ, Краматорськ із наступним виходом на кордони Донецької області", — сказав генерал.

За словами Олександра Сирського, на Лиманському напрямі окупанти атакують позиції Макіївки та Тернів. Ведуться бойові дії на Сіверському напрямку.

Щодня точаться бої також і в районі Сіньківки з метою захоплення та створення плацдарму для подальшого наступу на місто Куп’янськ Харківської області.

"Ситуація складна. Нам доводиться боротися в умовах переваги ворога як у озброєнні, так і в кількості особового складу. Втім, командири та штаби в режимі 24/7 відстежують зміни в обстановці, аналізують дії противника та своїх військ, приймають ефективні управлінські рішення щодо посилення. оборони та знищення ворога. Ряд рішень щодо способів знищення ворога ми з командирами ухвалили безпосередньо в районах бойових дій", — пояснив Сирський.

Він також додав, що ЗСУ тримав оборону та знищують загарбників на всіх трьох напрямках. Ворог зазнає великих втрат і, незважаючи на це, продовжує наступальні дії.

"За першу половину грудня ворог втратив у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" близько восьми тисяч військовослужбовців. Крім того, було знищено або пошкоджено понад п’ятсот одиниць ворожої військової техніки. Серед них: 67 танків, понад сто бойових броньованих машин, 77 гармат та мінометів різних калібрів", — пояснив генерал.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за останню добу інтенсивність боїв на фронті збільшилась. У Генштабі сказали, де було найбільше атак.