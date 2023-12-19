"Шахеди" зливаються з небом: росіяни застосовують чергову хитрість під час атак

В даний час не були зафіксовані російські нібито модернізовані БПЛА

Російські окупанти намагаються маскувати "Шахеди", які вони запускають по Україні. Один із таких нещодавно був збитий в одному з регіонів. Такі дрони загарбники використовують тільки іноді.

Про це в ефірі телемарафону сказала начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру "Сил оборони півдня України" Наталія Гуменюк. За її словами, росіяни перефарбовують БПЛА у темний колір, мабуть, таким чином намагаючись ускладнити роботу щодо їх знищення.

"Перефарбовані у темний колір ми вже бачили. Збивання підтвердило, що вони використовуються час від часу. Не всі у тих партіях, які ми фіксували по атаках у нашій зоні відповідальності, пофарбовані у темний колір, але, зокрема, на Херсонщині днями ми зафіксували збиті "Шахеди" саме такого кольору", — розповіла вона.

Гуменюк додала, що такою тактикою окупанти, очевидно, хочуть ускладнити роботи мобільних вогневих груп. Такі групи орієнтуються "акустично та за допомогою прожекторів" і їм складніше виявити в чорному небі чорний "Шахед".

Також вона пояснила, що нині не було зафіксовано російських нібито модернізованих БПЛА, швидкість яких буде в рази більша, ніж сьогодні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що було встановлено компанію, яка займається виробництвом "Шахедів", які потім росіяни запускають Україною.