Нанюхалися мишачих екскрементів: росіян на фронті викошує небезпечна хвороба

Російське командування поки що ігнорує проблему

Навала мишей на фронті, судячи з усього, обернулася серйозними наслідками для росіян. Їх прямо зараз викошує інфекція, що передається від цих гризунів.

Про це повідомляє українська розвідка. Так, за даними ГУР, на Куп’янському напрямку у багатьох підрозділах російських загарбників зафіксовано спалах так званої "мишачої лихоманки".

У розвідці пояснили, що хвороба носить вірусний характер і передається до людини від гризунів – через прямий контакт із збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння у продукти харчування, які вживає людина. Симптоми мишачої лихоманки включають сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипання та почервоніння, зниження тиску, крововилив в очах, нудоту, блювання по кілька разів на день. Оскільки хвороба вражає нирки, заражений мишачою лихоманкою відчуває інтенсивний біль у попереку, а також серйозні труднощі із сечовипусканням.

"Скарги на лихоманку від особового складу російської армії, який задіяний у війні проти України, командування проігнорувало, розцінивши їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях. До того ж, на першому етапі перебігу "мишача лихоманка" нагадує звичайний грип. У підсумку — "мишача лихоманка" значно знизила боєздатність російських "щурів"." нагадує звичайний грип.

У результаті — "мишача лихоманка" значно знизила боєздатність російських "щурів", — констатують розвідники.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронт відправлять кото-підкріплення для ЗСУ.