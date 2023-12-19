У Києві провели перший турнір пам’яті бійця Максима "Регбіста" Яловцова (фото)

Турнір з боротьби "греплінг" обіцяють зробити щорічним

У Києві пройшов турнір з боротьби "греплінг" у пам’ять про загиблого добровольця Максима Яловцова "Регбіста", який загинув восени 2022 року під час виконання бойового завдання.

Максим "Регбіст" був одним із яскравих спортсменів, які постійно брали участь у змаганнях аж до початку повномасштабного вторгнення, згадує Артур Булигін, віцепрезидент ГО "Alfa Self Defense" та президент Федерації панкратіону та греплінгу Київської області.

Благодійний турнір пам’яті Максима Яловцова "Регбіста"

"Він завжди був прикладом для молоді. Завжди боровся яскраво та безкомпромісно, і завжди показував результат, як в Україні, так і на міжнародних турнірах. І коли із Максимом сталась така біда, ми хочемо аби наша молодь пам'ятала наших героїв, наших спортсменів, що віддають своє життя на фронті. Цей турнір ми плануємо зробити щорічним", — розповідає Булигін.

Спортсмен та ветеран Роман Добряк на рингу

Спортсмен та ветеран Роман Добряк на рингу

Вечір памʼяті бійця організувала ГО ASD, зібравши на рингу для змагань з греплінгу та ММА майстрів спорту й ветеранів після поранень. В турнірі брав участь спортсмен та ветеран Роман Добряк — він втратив ногу на війні, але своїм прикладом щодня доводить, що на цьому життя не зупиняється. Також під час турніру провели три аукціони, кошти від яких пішли на підтримку військовослужбовців.

Благодійний турнір пам’яті Максима Яловцова "Регбіста"

Благодійний турнір пам’яті Максима Яловцова "Регбіста"

"Телеграф" раніше розповідав, що Яловцов був непересічною особистістю — одним зі знаменитих лідерів фанатського руху, уболівальником київського "Динамо", займався змішаними єдиноборствами, був призером чемпіонату Європи-2021 з греплінгу. Також Максим був майстром спорту з фрі-файту та панкратіону, володарем бронзової медалі чемпіонату Європи з бразильського джиу-джитсу.

Після початку повномасштабного вторгнення росії, Максим з однодумцями організовано збирав групи добровольців, серед яких було багато фанатів "Динамо". З перших днів хлопці брали участь в обороні столиці.

Тренер Артем Сидоров згадує, що Яловцов мріяв після перемоги повернутися до занять спортом:

"Він казав, що все буде добре, ми обов’язково переможемо, ми виграємо цю війну і я та всі хлопці, які пішли, повернуться до занять спортом".

Пам’ять про воїна живе і після смерті — президент нагородив орденом "За мужність" III ступеня, а кияни намалювали "Регбіста" на муралі на стіні багатоповерхівки у столиці. Відомий боксер Денис Берінчик подарував після своєї перемоги у поєдинку в Лондоні супернику футболку із портретом Яловцова.