Він на війні майже з повноліття: у боях за Україну загинув молодий нацгвардієць

Вдома у воїна залишилися батьки, брат та кохана дівчина

На Вінниччині прощаються із загиблим захисником Валерієм Ващуком, який захищав Україну у складі Національної гвардії України з 2019 року. Хлопцеві було лише 22 роки.

Молодий воїн загинув біля села Вербове Запорізької області 14 грудня. У нього залишилися батьки, брат та кохана дівчина, з якою він мріяв незабаром одружитися. Про це повідомили у пресслужбі Вінницької міської ради.

"Валерій Ващук народився 20 грудня 2001 року, проживав у Вінницьких хуторах. Після закінчення 9-ти класів місцевої школи вступив до Тульчинського ліцею з посиленою військовою підготовкою. Стати військовим — був його усвідомлений вибір. Валерій на війні практично зі свого повноліття. Попри юний вік, до повномасштабного вторгнення росії в Україну мав чотири ротації на схід. Воював на Донецькому напрямку. Ніщо не могло вплинути на його прагнення захищати Батьківщину", — розповідає мама Валерія Наталія.

За її словами, у війську син мав звання старшого солдата та обрав для себе позивний "Марік", на честь імені свого дідуся. Своїй родині, до речі, Валерій мало розповідав про війну. Не хотів засмучувати й беріг спокій своїх рідних.

Церемонія прощання із загиблим захисником було призначено на 19 грудня. О 8:30 воїна провели живим коридором (від магазину "Пролісок) до його рідного будинку за адресою: вул. Покровська, 21. Похорон пройшов о 12.00 на цвинтарі на вулиці Генерала Шаповала.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у боях за Україну загинув військовий Павло Мурзак. Вдома у чоловіка залишилася дружина та четверо синів.