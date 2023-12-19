Меркель можуть використовувати для переговорів з Путіним щодо України: чому саме її

Є й інші претенденти, хто міг би виконати цю роль

Колишнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель пропонують зробити головним кандидатом на роль посередника у переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним про Україну. На це є одразу дві причини.

Про це пише The Hill, наголошуючи, що Заходу потрібно більше займатися неформальними переговорами щодо ситуації в Україні. Посередниками можуть бути й колишні політики. У тому числі й Ангела Меркель.

"У неї є і досвід спілкування з російським лідером, і при цьому можливість діяти вільно, оскільки вона не пов’язана безпосередньо з урядом", — йдеться у матеріалі.

Крім Меркель, на цю роль є й інші кандидати. Проте їхні імена були розкриті.

"Є й інші, хто міг би виконати цю роль. Транснаціональні корпорації та їх спільні фінансові цілі створюють зв’язки, які можуть об’єднувати людей з іншого боку кордонів", — підсумували у статті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр закордонних справ РФ Дмитро Лавров зробив нову заяву щодо переговорів між Україною та Росією. Він заявив, що чим довше тягнуться військові дії, тим складніше розпочати переговори.