У Білому Домі пояснили, чому не можна порівнювати жертв війни в Україні та в Газі

У США вважають, що ХАМАС наслідує солдатів Путіна, але в Ізраїля інші цілі

У США впевнені, що не можна порівнювати напад Росії на Україну та військову операцію Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС у секторі Газа, як раніше зробив Володимир Путін. У Білому домі вважають, що це вкрай недоречно, оскільки ЦАХАЛ не дозволяє собі того, що роблять путінські окупанти.

Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. За його словами, в ізраїльтян, на відміну від росіян, мета війни не полягає у вбивствах мирного населення.

"Те, що робить Путін – не є доречним порівнянням (з діями Ізраїлю — ред.). Катування, зґвалтування, вбивства цивільних, руйнування цивільної інфраструктури, тероризування населення – все це закладено у план війни Путіна", – зазначив Кірбі.

У Білому домі вважають, що російський диктатор вдався до таких дій через те, що не може перемогти Україну "чисто з традиційної військової точки зору". Кірбі зазначив, що українська армія краще озброєна, ефективно управляє військами та забезпечена всіма необхідними ресурсами.

Тому російський президент змушений бити по мирних людях та цивільній інфраструктурі, щоб завдати максимум шкоди та посіяти паніку серед населення.

"Він (Путін — ред.) бомбить енергетичну інфраструктуру, намагається вбивати безневинних цивільних та намагається зламати волю українського населення. І ми допомагаємо українцям документувати ці воєнні злочини російських солдатів на українській землі. І це саме той підхід, який ХАМАС обрав для себе, коли порушив перемир’я, яке діяло 6 жовтня, влетівши на параплані на концерт і почавши вбивати безневинних людей (в Ізраїлі), які були там, щоб послухати музику, вбивати батьків на очах у дітей і навпаки. Це було навмисно", — сказав Кірбі.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому додав, що США просять Ізраїль бути обережними під час своїх військових операцій на Газі. Це потрібно, щоби мінімізувати жертви серед цивільного населення.

Також "Телеграф" розповідав про те, що російський бойовик хоче виступити у Гаазі. Він готовий розповісти всю правду про путінську армію та війну проти України.