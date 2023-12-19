Виробляють більше, ніж до вторгнення: у ГУР розповіли, як у росіян справи з ракетами

З дронами справи йдуть краще

Російське військове виробництво зараз дозволяє збирати більше ракет, ніж до початку повномасштабного вторгнення, однак через постійні обстріли це не дозволяє їм їх накопичувати.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, росіяни мають просування в питанні збору безпілотників, але що стосується ракетного озброєння, то все залежить від номенклатури.

"Це більше, ніж до повномасштабного вторгнення... але все ще вкрай недостатньо для поповнення їхніх витрат унаслідок масованих ракетних ударів проти України", — зазначив він.

За словами представника ГУР, зараз основну роботу російського ОПК сфокусовано на покритті витрат тих видів озброєння, яке окупанти використовують у війні проти України. Тому, каже Юсов, розвідка не бачить ознак того, що Росії вдається поповнювати запаси більшості видів озброєння рівня до початку вторгнення.

Як повідомлялося раніше, українські військові отримали першу партію нового типу "стратегічних" ударних БПЛА, які здатні вражати цілі на відстані 750 кілометрів. Цього достатньо, щоб долетіти до Москви.