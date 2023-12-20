"Це дуже небезпечно": у Міноборони розповіли про головну проблему з ухилянтами

Українці, як і раніше, здебільшого готові захищати країну, кажуть у Міноборони.

Через повномасштабну війну Росії проти України до лав ЗСУ потрапляють не лише добровольці, а й люди, які проходити службу не хочуть. Натомість особливої неготовності людей захищати свою країну в Міноборони не бачать.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин начальник управління преси Міноборони Іларіон Павлюк, нині спостерігається суттєвий сплеск уваги до теми ухилянтів, проте насправді їх не так багато, як може здатися.

При цьому він зазначив, що в Україні величезна кількість тих, хто отримав повістку і прийшов у військкомат, де їх або мобілізували, або визнали непридатними або сказали чекати. Але їхні голоси не чують.

Павлюк додав, що є звісно й люди, які ухиляються від служби та законні методи роботи з ними.

"Але ми на них настільки багато концентруємося, що мимоволі створюємо враження, що це якась істотна частина, ледве не більшість. Це дуже небезпечно і так точно не є", — зазначив він.

Представник Міноборони також зазначив, що ці повідомлення справляють враження про те, що в країні більше людей, які обурені мобілізацією, а не тих, хто готовий захищати свою країну.

"Але я не бачу такої тотальної неготовності українців захищати свою країну, як це можна укласти, орієнтуючись на негативні повідомлення", — додав він.

Водночас Павлюк каже, що війна триває і служити не лише добровольці, а й ті, хто в армію не хотів. Однак він запропонував згадати, що армія це не лише труднощі, а й велика честь.

Як повідомлялося раніше, аналітики ISW повідомляли, що Росія продовжує підготовку до тривалої війни та має намір протягом наступних років провести наступальні операції з метою захоплення нових українських територій. За їхніми даними, Путін готовий вести війну щонайменше до 2026 року.