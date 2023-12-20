ООН: встановлено майже 150 випадків страти цивільних українців росіянами

Росія нехтує усіма міжнародними нормами, порушуючи їх зухвало та демонстративно

В Організації Об'єднаних націй заявили про майже 150 випадків страти цивільного населення російськими терористами на території України. Переважна частина страт відбувалася у тимчасово окупованих районах країни.

Про це сказано у звіті ООН на сайті організації. Зокрема Верховний комісар ООН з прав людини Волькер Тюрк звинуватив російських терористів у скоєнні воєнних злочинів – вбивствах, викраденнях та катуваннях.

"Виявлено 142 випадки сумарних страт цивільних осіб з лютого 2022 року на території, яку контролює російські збройні сили або окупована Російська Федерація. На окупованій території ми задокументували поширені катування та жорстоке поводження із затриманими, включаючи сексуальне насильство, а також велику кількість насильницьких зникнень", – зазначив посадовець.

За словами Тюрка, Росія нехтує усіма міжнародними нормами, порушуючи їх зухвало та демонстративно. Зокрема РФ не вживає заходів для захисту цивільних осіб та цивільних об'єктів та вбиває беззбройних мирних мешканців України.

Раніше в ООН назвали "масштабним провалом" той факт, що Росія після початку повномасштабного вторгнення не змогла захистити від себе цивільних людей на тимчасово окупованих нею територіях. В організації закликали до негайних та рішучих заходів.

Попри те, що на Заході останнім часом нарешті почали замислюватися над тим, що чекає на Європу, якщо російському диктатору Володимиру Путіну дозволять перемогти в Україні, усі західні лякалки – це ніщо у порівнянні із тим, що чекає на Україну в цьому випадку. Український народ опиниться на грані повного винищення.