Ворог запускав дрони та балістику: що відомо про нічну атаку по Україні

Тривога була затяжною

У ніч проти середи, 20 грудня, росіяни атакували Україну безпілотниками та балістичними ракетами. Вибухи було чутно у декількох містах України, зокрема і в Києві.

Про це повідомляє Київська МВА, а також моніторингові чати. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Повітряну тривогу було оголошено ще до опівночі через загрозу БПЛА. Близько 23:00 стало відомо про вибух у Херсоні. Як відомо на ранок, наслідок вечірнього обстрілу Херсона поранено 9 людей, в тому числі четверо дітей. Чотирьох травмованих ушпиталили, іншим надали меддопомогу на місці.

Моніторингові чати писали про вибухи та роботу ППО на Чернігівщині та Київщині.

У Київській МВА повідомили, що дрони заходили до столиці з південного напрямку, з акваторії Чорного моря, пролетівши Одеську, Кіровоградську та Черкаську області. Усі БПЛА було знищено ще на підльоті до столиці. Попередньо обійшлось без жертв та руйнувань.

Уже об 00:39 почались відбої повітряних тривог, але в Харкові пролунали вибухи — ворог вдарив ракетами С-300. Було зафіксовано два прильоти, на місце вирушили всі служби.

"Попередньо щонайменше два прильоти по одному з найпостраждаліших районів Харкова, біля житлових будинків, цивільних обʼєктів", — написав мер міста Ігор Терехов, додавши, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

Після 2 години ночі атака ще тривала, зокрема ворог запустив "Шахеди" у Херсонському та Хмельницькому напрямку. Вибухи було чутно в обох областях, попередньо моніторингові чати пишуть про роботу ППО.

О 3:49 був довгоочікуваний відбій тривоги, проте вже о 4:04 знову пролунала сирена, а через декілька хвилин і вибухи у Кропивницькому.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти пізно ввечері вівторка, 19 грудня, завдали удару по Херсону, внаслідок чого чотири особи — мати та три її маленькі доньки — отримали поранення.