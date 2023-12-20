Відзначити Новий рік і не загриміти: чи змінять час комендантської години на свята

Опубліковано повний список областей та точного часу комендантської години на свята

Цього року на Новий рік комендантську годину скасовувати не збираються в жодній з областей України, у тому числі й Київській області та Києві. Однак її тривалість у деяких випадках відрізнятиметься від тієї, яка встановлена у звичайні дні.

Як повідомляють у Київській державній військовій адміністрації, у столиці не планують міняти час комендантської години в новорічну ніч або зовсім скасовувати її. Встановлені раніше обмеження залишаються попри всі святкові дні.

Таким чином, у столиці комендантська година триватиме новорічної ночі з 00:00 до 05:00. До речі, минулого року у Києві скоротили час комендантської години. Тобто, у будні він був з 22:00 до 5:00, а на Новий рік — з 23:00 до 5:00.

Крім того, у столиці, як і раніше, заборонені масові заходи на Різдво та Новий рік. Також по всій Україні заборонено будь-яку піротехніку, яку у мирний час часто використовували на новорічні свята.

Що заборонено під час комендантської години?

перебувати на вулиці та у громадських місцях;

пересуватися на будь-якому транспорті без відповідного пропуску (його видають виключно працівникам підприємств, установ та організацій, які забезпечують життєдіяльність області);

заборонено роботу торгово-розважальних центрів, магазинів, кафе/ресторанів, а також інших установ, не включаючи критичну інфраструктуру.

Що загрожує за порушення комендантської години?

Якщо правоохоронці помітять під час комендантської години на вулиці людину, її можуть затримати для з’ясування обставин. Якщо при собі вона має документи й не потребує встановлення його особи, йому можуть зробити попередження і відпустити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні планують почати штрафувати людей за порушення комендантської години. Відповідний законопроект уже було створено й у першому читанні Верховна Рада ухвалила його. Так, за порушення хочуть запровадити систему штрафів — від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Таким чином, порушники сплачуватимуть від 8500 до 17000 грн. А у разі повторного порушення сума буде вже вищою — від 17 000 грн до 34 000 грн.