Своє закінчується? США закуплять у Японії найважливішу зброю для України

Джо Байден неодноразово порушував це питання з владою Японії

Японія до кінця тижня офіційно оформить зміни до правил оборонного експорту, які дозволять їй продати кілька десятків ракет Patriot США. Так Вашингтон зможе поповнити свій арсенал.

Як наслідок, у США буде можливість направити більше коштів на ППО в Україну. Про це пише Washington Post.

На умовах анонімності американські чиновники розповіли, що зміна правил оборонного експорту не міститиме прямої згадки про систему Patriot. Але вона відповідатиме ключовому проханню адміністрації президента США Джо Байдена.

Американський лідер порушив це питання постачання з прем’єр-міністром Фуміо Кісідою в Кемп-Девіді в серпні. Це сталося під час тристороннього історичного саміту з Південною Кореєю. Вдруге сторони говорили про постачання ракет на економічному саміті до Сан-Франциско минулого місяця.

Варто зазначити, що Японія виготовляє ракети для Patriot, головної системи ППО США, за ліцензією Raytheon.

У статті йдеться про те, що Сеул без зайвого галасу пообіцяв надати Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів за останній рік — більше, ніж усі європейські країни разом узяті. За словами офіційних осіб, значну частину цих коштів уже надано.

За даними Washington Post, влада Японії оголосить про зміни вже в п’ятницю, 22 грудня. Ракети Patriot не будуть направлені безпосередньо до України. Натомість Японія розглядає можливість відправлення десятків ракет до США. У Токіо поки не назвав терміни, але рішення про кількість ракет очікується "відносно скоро", сказав один із чиновників.

Зазначається, що Японія стурбована тим, що вторгнення РФ може підштовхнути Китай до аналогічних дій щодо Тайваню.

Вона стала першою країною Східної Азії, яка приєдналася до західних санкцій проти Москви.

Раніше "Телеграф" повідомили, що в ГУР розповіли, як у росіян справи з ракетами.