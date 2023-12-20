Допомагають нищити самих же окупантів? У Генштабі розповіли цікаві деталі про снаряди КНДР для росіян

Снаряди вибухають завчасно

На початку листопада Північна Корея відправила Росії чергову партію військової допомоги — понад 1 млн артилерійських та мінометних снарядів, яких мало б вистачити на 2 місяці потужних обстрілів. Тепер стало відомо, що вони виявились бракованими та неякісними.

Снаряди для артилерії та мінометів низької якості, тому вибухають безпосередньо у стволах гармат. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведені 20 грудня

Окупанти вимушені використовувати неякісні снаряди, адже на полі бою існує великий дефіцит вітчизняного озброєння. Тому навіть "браковані" снаряди стають у пригоді, і їх використовують для виконання бойових завдань.

"Через незадовільний стан таких боєприпасів фіксуються непоодинокі випадки їх розриву прямо у стволах гармат та мінометів окупантів, що призводить до втрат озброєння та особового складу загарбників.", — повідомляє Генштаб.

Такі випадки зафіксовані в угрупуванні російських військ "Днепр", де командувачем є генерал Михайло Теплінський. Тому 1 млн снарядів від Північної Кореї, якого мало б вистачити на 2 місяці, тепер навряд чи вистачить, та ще й додасть клопоту окупантам.

Раніше "Телеграф" писав, що російські пропагандисти вже скаржились на якість снарядів з Північної Кореї.