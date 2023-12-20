"Цим може скористатися ворог": на Заході озвучили проблеми контрнаступу ЗСУ

Наші бійці мотивовані…

З жовтня окупаційні війська росіян намагаються перехопити ініціативу на фронті. П'ятимісячний контрнаступ виснажив українські війська і вони потребують відновлення.

Військовий експерт Фонду Карнегі Майкл Кофман у подкасті зазначив, що "українські сили, хоча і мотивовані, але виснажені". Про це повідомляє АР.

Він сказав, що українські війська втратили багато одиниць бойових дій. Вони втратили багато військ, здатних до штурму. Тому є можливість, що цим скористається ворог.

Думку Кофмана розділяє і британський політолог Марк Галеотті, який вважає, що ЗСУ мають вкрай мало резервів. Він зазначає, що за прориву російського війська на будь-якому напрямку, воно задасть нищівної шкоди комунікаціям, лініям постачання, тиловим базам постачання.

"У цьому контексті має сенс дозволити укріплення, щоб компенсувати брак резервів" — сказав Галеотті у нещодавньому подкасті.

Не оминули на подкасті й тему допомоги Заходу Україні у протистоянні з Росією.Так Майкл Кофман зазначив: "Якщо Захід просто припустить, що це глухий кут, і зможе зменшити свою прихильність щодо України, переваги Росії збільшаться, тому що Росія не погоджується на глухий кут".

Раніше "Телеграф" писав, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував можливість нового контрнаступу.