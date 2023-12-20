Кого можна вважати ухилянтом: у ЗСУ дали чітку відповідь

Українців не просто так просять прийти у військкомати для уточнення даних

В Україні деякі чоловіки ухиляються від мобілізації, хоч є військовозобов’язаними. Одна з найпоширеніших схем — це переїзд до іншого міста без постановки на військовий облік.

Начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів, як чоловікові необхідно вчинити у разі зміни місця реєстрації. Він також нагадав, що не кожна повістка від ТЦК означає відправлення на фронт.

Так, за словами Фітьо, чоловік вважатиметься ухилянтом, якщо переїхав, наприклад, із Києва до Львова і не став на облік до місцевого ТЦК протягом семи днів. Річ у тому, що для ТЦК СП він буде числитися нібито за старим місцем прописки й всі повідомлення, повістки та інші оповіщення приходитимуть на його київську прописку. Оскільки він не з'явився у військкомат у встановлені терміни, то в реєстрах буде числитися як ухилянт від мобілізації.

Начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ пояснив, що повістки можуть вручати якраз для того, щоб уточнити військово-облікові дані.

"Деякі громадяни таким чином ухиляються від свого конституційного обов’язку. Тобто, не оновивши свої облікові дані, не ставши на облік до нового територіального центру комплектування та соціальної підтримки, намагаються уникнути мобілізації", — сказав Володимир Фітьо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за ухилення від мобілізації можуть посадити. Українцям розповіли, у якому разі це можливо.