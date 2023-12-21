Війна — день 666: темпи боїв зростають попри погіршення погоди

Оперативно про головне за добу

Бойові дії в Україні не зупиняються навіть усупереч погіршенню погодних умов, мало того, спостерігається зростання інтенсивності бойових зіткнень по всій лінії фронту. При цьому найактивніші бої відбуваються на Авдіївському напрямі. Такі високі теми призводять до того, що у росіян спостерігається серйозний дефіцит бойової техніки, але і бійці ЗСУ теж страждають від виснаження.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Нова хвиля "Шахедів" рухається через Херсонську область у бік Миколаївської

00:00 Окупанти обстрілюють Україну дронами. На Полтавщині уламки БПЛА впали на житловий будинок у Миргородському районі, а роботу ППО чули й в Київській області

Про те, що відбувалося 18 грудня, можна у зведенні: Війна — день 663: росіяни засилають ДРГ, а Україна активно споруджує зміцнення

Що було в Україні 19 грудня – читайте за посиланням: Війна — день 664: окупанти тиснуть попри негоду, а ВСУ почалися проблеми з боєприпасами

Інформацію за 20 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 665: окупанти змінили тактику під Авдіївкою та посилюють тиск на фронті