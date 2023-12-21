"Потужний результат": у ЗСУ розповіли про ситуацію на лівому березі Дніпра

Росіяни продовжують намагатися повернути втрачені позиції

Попри те, що росіяни мають суттєвий військовий потенціал на лівому березі Дніпра, українським військовим вдається утримувати вузьку смугу та ефективно стримувати натиск окупантів.

Як розповіла керівник Об’єднаного координаційного центру "Сило оборони півдня" Наталія Гуменюк в ефірі єдиного марафону новин, українським захисникам вдалося відбити 29 штурмів.

"Це дуже потужний результат, враховуючи те, що під нашим контролем зараз смуга в кілька кілометрів, а у ворога надвеликий потенціал на лівому березі. Однак ми бачимо і демонструємо суспільству велику кількість ворожої техніки, спаленої на цій ділянці. Це результат, зокрема, та потужної контрбатарейної підтримки", — зазначила вона.

При цьому вона зазначила, що в цей район росіяни підтягують резерви у вигляді "штрафних" підрозділів, а це означає, що там противник віддає перевагу "м’ясним штурмам".

При цьому підрозділи з високою підготовкою там практично не застосовуються, а противник іноді веде виключно піхотні штурми без використання будь-якої техніки.

Нагадаємо, на лівому березі окупанти регулярно намагаються відбити втрачені позиції, лише за попередню добу вони здійснили 8 атак.