"Час не на нашому боці": у США розкрили плани росіян щодо Авдіївки

Окупанти від своїх планів не відмовилися

Росіяни очікують настання періоду морозів, щоб посилити тиск на Авдіївку, оскільки це дозволить їм використовувати важку техніку.

Як розповів під час брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, у США не бачать, щоб росіяни відмовлялися від своїх планів щодо захоплення міста.

"Ми побачили, що росіяни насправді не відмовилися від намірів вести наступальні дії, зокрема на сході, в районі Авдіївки. У нас є всі підстави вважати, що коли ґрунт замерзне наприкінці січня та наприкінці лютого, це полегшить російським військам просування", — сказав він.

При цьому Кірбі наголосив, що, як і минулого року, росіяни роблять спроби атакувати критичну інфраструктуру України, щоб використати холод як зброю проти мирного населення.

Тому він закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити новий пакет допомоги Україні, щоб забезпечити її ППО новими можливостями.

"Час не на нашому боці. Ми хочемо отримати фінансування якнайшвидше", — додав Кірбі.

Як повідомлялося раніше, у Пентагону залишилися гроші лише на один пакет допомоги Україні та використовувати їх там мають намір до кінця року.