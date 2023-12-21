Противник зазнає втрат, але не відступає: що зараз відбувається на фронті (мапи)

Бої йдуть на всіх напрямках

Минулої доби на фронті сталося 99 бойових зіткнень. На низці ділянок ворог не залишає спроб прорвати оборону ЗСУ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Там зазначили, що українські захисники продовжують стримувати тиск окупантів.

За даними військових, противник активізувався на Куп’янському та Херсонському напрямках. На першому за добу було відбито 16 атак супротивника, а на другому ворог вчинив понад 30 безуспішних штурмових дій.

Ситуація на Куп’янському напрямі

У Генштабі зазначають, що противник хоче вибити ЗСУ із займаних позицій на Херсонському напрямку, при цьому наші військові продовжують заходи щодо розширення плацдарму.

"Ворог отримав гідну відсіч і з втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневої поразки по тилах противника", — розповіли в Генштабі про ситуацію там.

Ситуація на Херсонському напрямку

Водночас на Лиманському напрямку за добу було відбито 13 атак ворога, на Бахмутському противник намагався атакувати сім разів, а на Авдіївському ЗСУ відбили 36 спроб штурмових дій окупантів.

Ситуація на Бахмутському напрямі

Ситуація на Авдіївському напрямі

Тривають бої на Мар’їнському напрямку, де противник здійснив 10 атак на добу, а на Запорізькому напрямі таких спроб було шість.

Разом з тим на Мелітопольському напрямку наші захисники завдають великих втрат окупаційним військам у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Раніше Телеграф писав про те, що росіяни продовжують намагатися повернути втрачені позиції на лівобережжі Херсонської області.