"Ризики високі": чи є зараз загроза захоплення Києва і в чому нюанс

Росія сподівається посіяти в Україні протестні настрої

Майже через два роки повномасштабної війни Росія не відмовилася від ідеї захоплення Києва. Наразі така загроза для України мінімальна, а ризики дуже високі.

Про це співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проектів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник розповів в інтерв’ю OBOZ.UA. За його словами, для російських окупантів поняття "денацифікація" — це зміна влади насильницьким шляхом та встановлення маріонеткового режиму в Україні.

"У березні 2022 року цей план провалився. Поки що в Росії сподіваються на те, що вдасться підбурити якісь внутрішні об’єктивні чи суб’єктивні протестні настрої й тим самим організувати заколот", — сказав він.

Також Мельник наголосив, що поділяє визначення, в якому президент України Володимир Зеленський сказав про "Майдан-3". Так глава держави раніше назвав новий план підриву ситуації в Україні та задуму РФ влаштувати у країні переворот.

"Хоча, можливо, це якась кодова назва. Це не Майдан, не народний протест, а саме спроба заколоту. Але оскільки можливості російських спецслужб, навіть якщо дуже потужні, все одно не безмежні, то ставка, як і раніше, робитиметься на військові інструменти, тобто на фізичну окупацію Києва. На сьогодні така загроза є мінімальною, але ризики дуже високі", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий оглядач Олександр Коваленко розповів, чи чекати на повторні спроби наступу росіян на Київ цієї зими.