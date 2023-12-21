Окупанти готуються: яку підлість можуть зробити росіяни на Харківщині (мапа)

На одному з напрямків загарбники перейшли до постійних штурмів

Російські окупанти перемістили свої інженерні підрозділи у район Лимана Другого. Це може говорити про те, що загарбники готуються до переправи через річку Оскол. Не виключено, що ворог може спробувати перейти на протилежний берег на північ від Куп’янська.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. Про це пише РБК-Україна.

"Це один із варіантів. Вони могли б спробувати зайти і через прикордонну смугу, але там є наші лінії оборони. Швидше за все, російське командування дійшло висновку, що їм простіше форсувати річку, ніж сухопутними шляхами заходити з території РФ", — сказав він.

Зазначається, що окупанти атакують у районі Ягідного, на південний схід від Куп’янська. На лиманському напрямі вони перейшли до постійних штурмів по лінії Макіївка – Терни.

Також було зафіксовано спроби просування ворога у Серебрянському лісництві. Ворог посилив тиск з боку Діброви, і там ситуація зараз динамічна.

Діброва на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий експерт Олексій Мельник розповів, чи є зараз загроза повторної спроби росіян захопити Київ.