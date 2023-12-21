"У Європі та США починають сумніватися": Макрон зробив тривожну заяву щодо України

Продовження підтримки України дозволить іншим країнам жити у світі, доки триває велика війна

Влада країн Європи та Сполучених Штатів Америки вже почала сумніватися у доцільності продовження підтримки України. Це ж стосується, зокрема, й посилення безпеки.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю France 5. Сам він вважає, що допомога для країни все-таки має бути й надалі.

"У Європі починають сумніватися. Відчувається, що сумніваються і в США. Але треба продовжувати підтримку та посилювати безпеку Києва у найважливіших сферах", – сказав французький лідер.

Він також додав, що союзники України не повинні допустити, щоб Росія здобула перемогу у цій війні. Для цього підтримка країни має тривати.

"Нам слід і надалі підтримувати Україну, оскільки це дозволить нам жити у світі. Ми не воюємо з Росією. Але ми не повинні допустити, щоб Росія здобула перемогу", – зазначив президент.

Макрон також наголосив, що на тлі цього Франції доведеться ухвалювати важливі рішення. Однак президент не уточнював, що саме він має на увазі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що найближчими тижнями Великобританія підпише з Україною пакт про безпеку терміном на 10 років.