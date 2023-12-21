Справа не тільки в снарядах: журналіст повідомив про серйозну проблему в ЗСУ

Україна робить ставку на альтернативне озброєння

Самохідні артилерійські установки, передані Україні країнами-партнерами, масово виходять з ладу. Причиною цього є їх активне використання.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter) написав журналіст та аналітик німецької газети Bild Юліан Репке. Він зазначив, що отримав таку інформацію від українських військових.

"Мені також кажуть мої контакти в українській армії: справа не тільки в тому, що не вистачає артилерійських снарядів калібру 155 і 152 мм – вже нічого не працює. Західні самохідні гаубиці створені не для справжньої тривалої війни, а лише для коротких завдань", – написав журналіст.

За словами Репке, більшість доставлених САУ наразі більше не працюють, оскільки стволи були "розбиті" безперервним вогнем або вийшли з ладу інші елементи. Він також висловив сподівання, що виробники цього озброєння зроблять відповідні висновки.

Водночас Репке підкреслив, що у цій ситуації Україна все більше робить ставку на безпілотники-камікадзе як альтернативу. Проте, за його словами, потреба в них забезпечена тільки на чверть.

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що в Україні й надалі зберігатиметься дефіцит боєприпасів.