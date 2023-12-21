Дали повістку в метро: що з нею робити і чи це законно, роз’яснення юриста

Вручати повістки можуть фактично будь-де

У країні було продовжено дію загальної мобілізації, через що багато українців і надалі отримуватимуть повістки від військкоматів. Отримати таке запрошення до ТЦК можна будь-де: парк, торговий центр, громадський транспорт тощо.

Наскільки законною є видача повісток, наприклад, на станціях метрополітену, розповів Владислав Зайцев, юрист-волонтер гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов’язаних із військовою агресією, її наслідками та військовим становищем. Нюанси він пояснив у коментарі ZN.UA.

За словами юриста, вручати повістки можна фактично будь-де, однак робити це мають лише особи, які мають відповідні повноваження. Тому метро, парки, вулиці та будь-які інші громадські місця не є винятком.

Владислав Зайцев зазначив, що врученням повісток за загальним правилом займаються посадові особи ТЦК та СП. Водночас вручення повісток також може відбуватися через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування та форми власності. Для цього керівник ТЦК та СП видає розпорядження, яке надсилається відповідному органу разом із бланками повісток. Тому випадки вручення повісток поліцейськими та представниками територіальної оборони є незаконними.

Юрист додав, що повістка має містити такі дані: ПІБ та місце проживання громадянина; інформацію про час та дату прибуття до ТЦК та СП; найменування та місцезнаходження ТЦК та СП, до якого має прибути громадянин; підпис та печатку керівника ТЦК та СП. Також обов’язковою складовою є корінець порядку денного, де громадянин повинен поставити свій підпис про те, що його попереджено про день і час явки у ТЦК та СП та про відповідальність у разі неявки.

Вручення повістки в обов’язковому порядку здійснюється особисто громадянину та під його особистий підпис.

Раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців у грудні може отримати повістку раніше за інших.