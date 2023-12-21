Повернувся на фронт навіть після поранень: у боях за Мар'їнку загинув командир десантників

Вічна пам’ять героя

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших співгромадян. Трагічна новина прийшла і до сім’ї десантника Юрія Антоненка.

Про це розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин. 31-річний захисник загинув у бою за Мар’їнку.

Герой вступив на шлях воїна у лютому 2023 року. Зі зброєю в руках він захищав нашу країну на цьому напрямку. За короткий проміжок часу дослужився до командира відділення. Отримував поранення, але відновившись повертався до ладу. На жаль, поранення, яке він одержав 16 грудня, стало смертельним. Він отримав його в наслідок артилерійського обстрілу під час запеклого бою.

У Юрія залишилися дружина та сестра.

"Побратими згадують про нього, як хороброго, відповідального воїна та вірного друга. Таким його запам’ятає й Ірпінська громада", — розповів Маркушин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті під час порятунку бійця ЗСУ загинув юний доброволець із США Ітан Хертвек. Йому був лише 21 рік. Відважний чоловік спочатку приєднався до 131 полку як бойовий медик, але нещодавно перейшов до іншої бригади, де трагічно загинув у бою з російськими окупантами.