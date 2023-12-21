Скільки ракет і дронів Росія випустила по Україні з початку вторгнення: названі точні цифри

Україна потребує більшої кількості західних систем ППО

У Повітряних силах ЗСУ порахували, скільки ракет і дронів Росія застосувала для обстрілів України з початку повномасштабного вторгнення. Загальна кількість перевищує 10 тисяч.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, Україна з кожним днем все найкраще дає відсіч ворогові.

Так, за підрахунками військових, росіяни випустили по Україні 7400 ракет, з яких вдалося збити лише 1600. У цю кількість увійшли всі типи ракет, якими ворог атакував нашу країну: С-300, С-400, Х-22, а також балістичні ракети. Наприклад, лише ракет "Іскандер-М" було запущено з лютого минулого року 900 одиниць.

Українцям напередодні свят хочеться радості, а не обстрілів.

"Але найбільша наша радість у тому, що ми дійсно даємо відсіч ворогові, не проста ціна. І я думаю, що обов’язково будуть і радісні миті, коли ми отримаємо більше зброї, більше людей допомагатиме армії у захисті країни", — наголосив Юрій Ігнат.

Він також нагадав, що Німеччина пообіцяла передати ще одну установку Patriot, яка допоможе краще захищати небо, та IRIS-T. Ігнат додав, що таких систем потрібно якнайбільше, щоб замінити ППО радянського зразка, які виснажуються і боєкомплекту до них практично немає.

"Це те, що нам дуже потрібно, щоб створити ту бажану нами ешелоновану систему протиповітряної оборони із сучасних західних систем та зверху із сучасним літаком, який також захищатиме нас з повітря", — сказав Ігнат.

Також у Повітряних силах порахували, що з вересня 2022 року, коли РФ вперше застосувала дрони, по сьогоднішній день по Україні випущено 3700 БПЛА типу "Шахед", з яких 2900 одиниць вдалося збити.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіянам не вистачає техніки на фронті. Окупанти з Херсонської області скаржаться, що нема чим відбивати атаки ЗСУ.