Окупанти дали величезний термін ще одному захиснику Маріуполя

Воїна звинуватили у тому, що він нібито виконував "злочинні накази" свого командира

Терористи "ДНР" незаконно засудили до 22 років в’язниці українського морпіха Дениса Рашплю. Його звинувачують у вбивстві нібито 16 мирних громадян у Маріуполі.

Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на заяву "Верховного суду днр". Українського морпіха звинуватили одразу за кількома статтями КК Росії.

Денис Рашпля служив водієм 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ. З 28 лютого 2022 року по 9 квітня 2022 року український воїн перебував у Маріуполі на території ПрАТ "Азовзагальномаш". І нібито у цей період зі стрілецької зброї разом із товаришами по службі розстріляв 25 осіб, 16 з яких загинули. Це нібито був "злочинний наказ" командира Олександра Свинарчука, якого раніше засудили до довічного терористи "днр".

"Верховний суд "донецької народної республіки" виніс вирок у кримінальній справі стосовно 25-річного водія 36-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил України Дениса Рашплі... Суд засудив Рашплю до 22 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії" — сказано у вироку.

Рашпля було визнано винним за пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство двох і більше осіб), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство двох і більше осіб), ч. 1 ст. 356 КК РФ (жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, щоу РФ провели суд над воїнами "Азова", які обороняли Маріуполь. Одного з українських військовополонених окупанти до довічного ув’язнення.