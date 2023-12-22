Наберемо у будь-який спосіб: у Міноборони не відмовляються від мобілізації

Держава створила рекрутинг не для того, щоб в українців склалося хибне уявлення про нього

Попри те, що в Україні зараз діє програма рекрутингу до Сил оборони, куди українців закликають вступати, це не скасовує мобілізацію та роздачу повісток. Держава у будь-який спосіб та у будь-якому разі набере до армії стільки людей, скільки буде необхідно.

Про це заявив начальник Управління преси й інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк в ефірі Національного телемарафону. За його словам, рекрутинг створює в українців хибне враження того, що служити та захищати Україну можуть тільки ті, хто хоче, а не ті, хто зобов'язаний.

Павлюк підкреслив, що це дуже хибна точка зору. За допомогою рекрутингу громадянин може не чекати на повістку, а доєднатися до лав ЗСУ добровільно, обрати відповідну військову спеціальність та місце служби.

Проблема в тому, що рекрутинг усі потреби ЗСУ не задовольняє, бо потрібні також бійці, а російські терористи, нажаль, самі себе не знищать. Тому мобілізацію ніхто скасовувати не планує.

"Ми, звісно, зацікавлені набирати якомога більше людей механізмами рекрутингу. Але, оскільки є необхідність захистити державу, то ми все одно доберемо ту кількість людей, яка потрібна, щоб захистити Україну. Механізмами рекрутингу або механізмами мобілізації – все одно доведеться добирати. Що ми будемо робити, казати: "Вибачте, ми не хочемо захищати країну – ну ладно?" – резюмував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Міноборони України пояснили заяву міністра Рустема Умєрова, яку поширили німецькі видання WELT та Bild. За словами представників відомства, насправді на порядку денному немає жодного обговорення призову чоловіків з-за кордону.