Не обійшлося без руйнувань та постраждалих: що відомо про нічний наліт дронів по Україні (оновлено)

Минулої ночі найбільше дісталося Києву

У ніч проти 22 грудня противник масовано атакував Україну "шахедами". Сили ППО успішно працювали у кількох регіонах.

"Телеграф" зібрав всю інформацію про новий нічний терор нашої землі. На жаль, не обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Противник почав запускати ударні дрони Україною ще до півночі, а близько до початку нової доби з’явилася інформація про вибухи в Києві. Там уламки дрону впали на житлову багатоповерхівку, внаслідок чого постраждали двоє людей, у будинку було зруйновано стіни та вибито скло. Також стався спалах на верхніх поверхах будинку.

Пізніше моніторингові пабліки повідомили про вибухи на Житомирщині, там теж писали про роботу ППО по ворожим дронам. Також про вибухи писала влада Хмельницької області.

Близько 1:20 ночі Сили оборони Півдня України повідомили про роботу ППО на Одещині.

О 2:27 пролунав відбій повітряної тривоги у всіх регіонах.

У Повітряних силах пізніше повідомили, що вночі російські окупанти випустили 28 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони 24 ударні БПЛА знищено.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки ракет та дронів Росія застосувала для обстрілів України з початку повномасштабного вторгнення.