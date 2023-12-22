ISW: Росія посилить наступальні дії в Україні на початку 2024 року

Росія планує серію наступів взимку, коли вдарять морози – проте погода може зруйнувати ці плани

Російські терористи обов'язково посилять наступальні операції на фронті на початку 2024 року, коли зимові погодні умови будуть більш сприятливими для ведення механізованої маневреної війни, а не наступу "піхотними валами". Ймовірно, це станеться у січні-лютому 2024 року.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 21 грудня із посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки США Джона Кірбі. Аналітики зазначають, що з урахуванням досвіду війни минулої зими, можна погодитися з такою оцінкою.

"Сезон осіннього бруду ускладнює наземне маневрування як українських, так і російських сил з 2014 року, але періоди тривалих негативних температур, які зазвичай починаються наприкінці грудня, заморожують землю та дозволяють бронетехніці пересуватися легше, ніж у брудні осінні та весняні місяці", – сказано у звіті.

Втім, російські плани може зруйнувати мінливість погоди в Україні. Майбутній період морозів може наступити значно пізніше, залишаючи терористам менше часу, або взагалі не наступити, якщо зима в районі театру бойових дій буде достатньо м'яка.

Російські терористи, з усім тим, розпочали активні наступальні операції в східній Україні у період, коли погодні умови найскладніші – у російських штабах занадто сильно прагнули перехопити та утримати ініціативу, не чекаючи сильних морозів. Тому не виключено, що росіяни спробують вести активні наступальні дії незалежно від погодних умов, як у зимову кампанію 2022-2023 років.

Як раніше повідомляв "Телеграф", наступальні дії російських окупантів продовжуються на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Останній залишається надзвичайно важливим для загарбників.

УГУР вважають, що Росія не зможе воювати проти України до 2026 року. Обрій планування Москви обмежений 2025 роком.