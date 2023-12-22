Умєров провів переговори з главою Пентагону: про що йшлося

США пообіцяли й надалі тримати тісний контакт

Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Сторони обговорили ситуацію на фронті та не лише.

Про це у ніч проти 22 грудня повідомила прес-служба американського оборонного відомства. Там уточнили, що Умєров і Остін торкнулися теми пріоритетів безпеки допомоги з боку США.

За даними Пентагону, під час переговорів американський міністр розповів своєму колезі про хід роботи коаліцій щодо потенціалу, створених у рамках Контактної групи з оборони України (UDCG). Крім того, Остін доповів про планування зустрічей Контактної групи.

На завершення переговорів обидва лідери обіцяли підтримувати в майбутньому тісні контакти, щоб США були в курсі останніх подій на полі бою.

Нагадаємо, що нещодавно Умеров провів зустріч із послами країн "Групи семи", на якій він звітував про перші 100 днів роботи своєї команди. Під час зустрічі він також озвучив плани української держави на 2024 рік.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно у Пентагоні оцінили успіхи українського контрнаступу у 2023 році.