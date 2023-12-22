Ваші предки можуть бути з династії князів та литовських дворян: перевірте своє прізвище

Названо чотири прізвища, які могли отримувати люди, предки яких були князями

Серед величезної кількості різноманітних українських прізвищ, що несуть у собі велику історію, можна зустріти й такі, що свідчать про те, що предки носіїв є нащадками княжого роду. Йдеться про прізвища, які мають закінчення -йло (-айло, -ейло, -ійло, -ійло, -ойло, -уйло, -яйло).

Мовники з’ясували, які саме українські прізвища свідчать про князівське походження. Інформація з’явилася на генеалогічному ресурсі Рідні.

Згідно з інформацією, предки людей з такими прізвищами належали до знаті:

Нечитайло. За поширенням на території України прізвище посідає 978 місце та налічує 3964 носії, найпопулярнішими іменами є Олександр та Тетяна. Більше українців із прізвищем Нечитайло проживає у Наддніпрянщині, зокрема у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Запоріжжі.

Міняйло. Таке прізвище мають 3057 українців. За поширеністю воно посідає 1349 місце. Найчастіше зустрічається на Наддніпрянщині у містах – Запоріжжя, Полтава, Київ, Харків, Дніпро.

Таке прізвище мають 3057 українців. За поширеністю воно посідає 1349 місце. Найчастіше зустрічається на Наддніпрянщині у містах – Запоріжжя, Полтава, Київ, Харків, Дніпро. Жмайло. На території України налічується 399 носіїв цього прізвища. Найчастіше його можна зустріти у Таврії. За поширенням воно посідає 12381 місце. Багато людей з таким призвищем у Харкові, Бодакві, Вербках, Горностаївці.

На території України налічується 399 носіїв цього прізвища. Найчастіше його можна зустріти у Таврії. За поширенням воно посідає 12381 місце. Багато людей з таким призвищем у Харкові, Бодакві, Вербках, Горностаївці. Мазайло. Це прізвище посідає 167 060 місце за поширенням та налічує лише 15 носіїв по всій території України. Найчастіше це прізвище зустрічається у Запорізькій області.

Раніше "Телеграф" назвав найпопулярніші прізвища, які давали вченим, художникам, а також тим, чия робота була безпосередньо пов’язана з творчістю.