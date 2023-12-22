Втома від війни: посол поділився "ізраїльським рецептом" проти виснаження

Свобода має свою ціну

Порівнювати війну в Ізраїлі та Україні варто дуже обережно, адже ситуації відрізняються разюче. Спільними можна вважати людські трагедії, які несе боротьба.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський в інтервʼю виданню Gazeta.ua. Війна є величезним випробовуванням для суспільства, яке рано чи пізно викликає відчуття втоми та безвиході.

Українці вже протягом двох років протистоять масштабному вторгненню Росії та вже кажуть про знесилення від війни. Водночас Ізраїль воює за свою землі з дня створення держави в травні 1948 року — 75 років. То чи є те, що допомагає ізраїльському суспільству не втомлюватись від війни?

Бродський, відповідаючи на це запитання, зауважив, що в ізраїльтян та євреїв немає іншої країни, тому немає виходу, окрім як захищати своє право на існування, незалежність.

"Ізраїльтяни доводять, що готові щоразу платити свою ціну. Бачили, як після подій 7 жовтня наші (Ізраїлю — ред.) резервісти поверталися з закордону, багато приходили добровольцями і просилися в армію, щоб стати на захист батьківщини. Це ґрунтується на справжньому патріотизмі, яким відома наша країна (Ізраїль — ред.). І завдяки якому їй вдається не просто виживати, а будувати вільну та благополучну державу", — аргументував посол.

На його думку, варто дуже обережно порівнювати ситуацію, адже йдеться про абсолютно різні війни. Бродський зауважив, що Ізраїль перманентно воює 75 років, із першого дня проголошення держави, у той час, як Україна зіткнулася з повномасштабною війною протягом останніх двох років.

"Це абсолютно різні ситуації. Те, що нас об'єднує – людські трагедії, які щодня відбуваються в Ізраїлі та Україні. Також бажання громадян захистити свою незалежність, право жити у вільній демократичній країні", — сказав дипломат.

Раніше "Телеграф" писав, що майже 70% українців виступають на боці Ізраїлю у війні проти терористів ХАМАСу. Усього 1% симпатизують Палестині.