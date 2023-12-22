Російський наступ видихається: аналіз та прогноз від військового експерта

Попри постійні масовані атаки ворога, Сили оборони України також мають успіхи, каже Влад Волошин

Наприкінці 22-го місяця широкомасштабного вторгнення в Україну російська окупаційна армія веде активні наступальні дії, особливо на сході та півдні. Почастішали атаки за допомогою десятків безпілотників. У грудні, вперше після довгої перерви, противник почав масовані ракетні атаки.

Про те, що зараз відбувається на фронті і чого чекати під кінець цього року і на початку наступного, "Телеграфу" розповів ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт, полковник Влад Волошин.

"Фактично з початку грудня противник почав масово перти майже на всіх напрямках. Починаючи з Куп’янського, де йдуть запеклі бої в районі Синьківки, закінчуючи півднем, де наші морпіхи захопили та утримують плацдарм на лівобережжі Херсонщини, в районі Кринок", — зазначає Влад Волошин.

За його словами, інтенсивність бойових дій залишається високою вже кілька тижнів. І такою, схоже, збережеться ще пів місяця, прогнозує полковник.

"Наразі, — пояснює він, — росіяни воюють резервами, навченими та підготовленими протягом літа-осені. Вони підтягнули ці сили та засоби, намагаючись досягти успіхів на певних напрямках. Масовані штурми відбуваються в районах Куп’янська, Бахмута (росіяни намагаються повернути відбиті у них у них Іванівське та Кліщіївку), на Мар’їнському плацдармі (пробують повністю захопити Мар’їнку, а потім йти на Курахове). А найзапекліші бої третій місяць йдуть у районі Авдіївки, яку росіяни штурмують із жовтня".

Попри невгамовні масовані атаки ворога, у тому районі Сили оборони України мають певні успіхи. Вдається навіть повернути під свій контроль раніше втрачені позиції, розповідає експерт.

Росіяни, продовжує Влад Волошин, намагаються відсунути нас у Запорізькій області. Але в районі того ж Роботиного успіхи противника дуже умовні. Тим більше, що ми знову і знову відкидаємо там окупантів.

"Те ж саме – на лівому березі Дніпра Херсонської області. Ворог періодично намагається видавлювати звідти наших військових, але тільки втрачає чергові сили та засоби. Ми ж намагаємося розвинути успіх. І якщо це вдасться – наслідки можуть виявитися далекосяжними", – вважає полковник.

Враховуючи, що росіяни практично щодня протягом приблизно місяця втрачають десь по тисячі людей, а також масу військової техніки, їхній атакувальний запал незабаром вичерпається, прогнозує Влад Волошин.

"Так, ресурсно (зокрема за людськими ресурсами) — Росія величезна. Але й ці запаси не бездонні. Не випадково на фронт кидають зеків, найманців тощо. Не випадково прихована мобілізація йде постійно. Щоб там не мекав їхній міністр оборони Шойгу, а тих, хто добровільно підписує контракт, майже немає. Людей змушують це робити. Але навіть такий примус вже дає збої. І випадки обурень, що почастішали, з боку дружин і матерів тих, кого жбурнули в топку цієї війни, говорять самі за себе", – вважає експерт.

На його думку, вже у першій половині січня інтенсивність ворожих атак знизиться. Натомість зростуть ракетні, дронові, бомбові удари по Україні.

"Росія накопичила значні запаси всього цього – і незабаром після приходу серйозних холодів у рази збільшить атаки на нашу критичну інфраструктуру, включаючи енергетичну. Але наші сили ППО/ПРО зараз у рази потужніші, ніж роком раніше. Вони діють і діятимуть успішніше на всіх напрямах", – констатує Влад Волошин.