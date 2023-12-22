По всій країні оголосили тривогу: ймовірне застосування "Кинджалів"

Існує загроза застосування ракет ворогом

По всій Україні оголосили повітряну тривогу. Причиною цього став зліт у Росії винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ. Там зазначили, що існує ймовірність застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".

Своєю чергою Telegram-канал "Миколаївський Ванек" повідомив, що пілот російського літака повідомив про пуск "Кинджала". Також зазначається, що ймовірно була запущена ракета курсом на південь Вінницької області або російська РЕБ імітувала її запуск.

Мапа повітряних тривог станом на 13:53

Пізніше на каналі повідомили, що станом на 14:04 у повітрі перебувають вже два борти МіГ-31К. Водночас там зазначили, що станом на 14:19 ситуація залишається стабільною.

Нагадаємо, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що наразі Росія має вже не так багато високоточних ракет, зокрема Х-47М2 "Кинджал", хоча носіїв цієї зброї в росіян ще достатньо.