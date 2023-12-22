В Естонії назвали критичні для армії РФ втрати: цифра давно перевищена

Росія не встигає якісно підготувати достатню кількість військовослужбовців

Збройні сили Російської Федерації деградують, адже системне виснаження починається вже за втрат у 50 тисяч солдатів кожні півроку. В облік беруться тяжко поранені та вбиті військові.

Про це повідомляє Генштаб України із посиланням на розрахунки Міністерства оборони Естонії. Сучасна тренувальна система РФ здатна якісно підготувати не більше 40 тисяч солдатів за 6 місяців.

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"За даними естонців, в умовах системного військового тиску та виснаження, російська тренувальна система здатна якісно готувати близько 40000 військових на півроку. Усі інші мобілізовані будуть слугувати хіба "швидким розхідником для закриття дірок на фронті", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що, згідно з даними Генштабу, українська армія кожні півроку в середньому знищує 95 тисяч російських солдатів. За офіційною статистикою на ранок 22 грудня 2023 року, ворог втратив 351 350 людей.

Статистика втрат Росії в Україні на 22 грудня 2023 року

Нагадаємо, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона американська розвідка розсекретила дані про втрати армії РФ. Статистика США каже, що ворог втратив близько 315 тисяч осіб. До вторгнення кількість військовослужбовців перевищувала 360 тисяч.

"Телеграф" раніше писав про втрати російських морпіхів в Україні.