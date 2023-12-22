Блокування карток і відмова у консульських послугах: в Раді розповіли, як хочуть мобілізувати українців за кордоном

Документ ще має пройти обговорення у парламенті

В Україні хочуть зобов’язати всіх військовозобов'язаних в Україні або за її межами наново встати на військовий облік. Відповідний законопроєкт наразі розробляється народними депутатами, Міністерством оборони та командою Генерального штабу ЗСУ.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко. Він пояснив, що буде запроваджено певний військовий облік.

"Тобто всі чоловіки мають отримати, скажімо, картку військового обліку і мають пройти, скажімо так, переідентифікацію в ТЦК. Чи це народний депутат, чи це чиновник, чи це будь-яка інша "броньована" особа. Тобто в цьому обліку буде записано, що там придатний, але він "заброньований". А всі інші будуть групуватися, скажімо, у кількості і далі будуть виділятися ті, які за потреби Генерального штабу мають бути змобілізованими", – підкреслив нардеп.

За словами Івченко, це означає, якщо людина знаходиться за кордоном, вона теж має пройти цю ідентифікацію. Водночас він зазначив, що якщо вона не пройде ідентифікацію, то будуть відповідні наслідки.

"Одним із наслідків, наприклад, може бути – не будуть надаватися консульські послуги, тобто якщо прострочений паспорт, ніхто нового не надасть. Вона не зможе робити консульські послуги у вигляді довіреності, бо багато роблять довіреності на суди в Україну, щоб або продати майно, або, вибачте, якось подарувати тощо. Цього теж не може бути зроблено", – заявив нардеп.

Крім того, за його словами, пропонується ввести нову ідентифікацію у банках. Івченко уточнив, що клієнту потрібно буде надати інформацію про військовий облік. "Це означає, що можуть відключитися навіть банківські картки", — підкреслив нардеп.

"Тобто фізично та людина, яка перебуває за кордоном, вона має пройти цю ідентифікацію. Якщо в неї все в порядку, вона виїхала за кордон по певних документах. Ви ж бачите, до речі, Генеральний штаб просить, щоб прибрати з демобілізації людей, точніше, прибрати тих, хто не підлягає мобілізації, людей з другою групою інвалідності. Тобто фактично, якщо ти виїхав з третьою групою або з другою, то, згідно з новим (майбутнім – ред.) законом, все одно ти проходиш військовий облік, але вже ти будеш тією людиною, яка, можливо, буде мобілізована", – зазначив Івченко.

Він висловив припущення, що цей законопроєкт буде винесене на голосування в першому читанні у січні 2024 року. Водночас Івченко зазначив, що документ зразу буде обговорюватись у парламенті.

"Тому я зараз тільки кажу те, що тільки розробляється. І ось, скажімо так, ці інсайди, про які я кажу, що люди за кордоном так само, як і українці тут, в Україні, українці за кордоном мають ті ж самі проходити процедури. Тобто, ідентифікацію потрібно буде пройти. І якщо ти пройдеш, і ти будеш в переліку тих, які підлягають мобілізації і так далі, ти, звичайно, отримуєш повістку. Це нормальний процес. А далі вже це твій вибір. Або ти повертаєшся назад, або ти лишаєшся там, і це вже буде порушення закону України", – підсумував він.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров в інтерв’ю німецьким ЗМІ заявив, що українських військовозобов’язаних за кордоном "запросять" приїхати до призовних пунктів ЗСУ. За його словами, у владі розглядають сценарії закордонного призову і навіть санкцій для тих, хто проігнорує запрошення.

Водночас у Міноборони України уточнили, що насправді на порядку денному немає жодного обговорення призову чоловіків з-за кордону. Там підкреслили, що це відбувається лише добровільно.