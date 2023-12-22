Це буде не за місяць: Данілов розповів, як мобілізують ще 500 тисяч українців

Водночас секретар РНБО зазначив, що застосування сили під час вручення повісток є неприпустимим і у Міноборони вирішать це питання

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Генштаб ЗСУ у 2024 році справді планує додатково мобілізувати 450-500 тисяч осіб. За його словами, перш за все йдеться про справедливість.

Про це Данілов розповів у коментарі "Українському радіо". Але остаточного рішення про обсяги мобілізації ще не було ухвалено.

"На сьогодні люди, які перебувають на фронті, перебувають на першій лінії, потребують відпочинку. Вони потребують певної системи, яка була запропонована, під назвою "ротація". Для цього нам варто мати додаткових військових, але це не означає, що це має статися за місяць-два. Це наступного року є таке бачення у військових", — пояснив Олексій Данілов.

Він додав, що остаточно про обсяги мобілізації буде відомо після затвердження певних нормативно-правових та стратегічних документів. Нині вони перебувають у стадії розробки.

"Тому не потрібно зараз кричати, що завтра всі 500 тисяч потрібно буде призивати", — зазначив Данилов.

Також секретар РНБО прокоментував випадки, коли чоловікам не просто вручають повістки, а хапають на вулиці, силою заштовхують в авто та відвозять до центрів комплектування. Він наголосив, що такі заходи неприйнятні.

"Міністерство оборони внесе відповідні нормативно-правові акти на рівні законодавства у ВРУ, щоб ми все це врегулювали та раз і назавжди поставили крапку в цьому питанні", — додав Олексій Данілов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що нардеп Мар’яна Безугла розкрила нові деталі законопроєкту про мобілізацію. Серед іншого є пункт про зниження мобілізаційного віку.