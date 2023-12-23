Війна — день 668: російська армія зазнає втрат, а ЗСУ тримають плацдарм на Херсонщині

Оперативно про головне за добу

На фронті тривають запеклі бої, ЗСУ намагаються розширити плацдарм на Херсонському напрямку, а Україна зовсім скоро чекає на прибуття F-16. Тим часом українські захисники мають серйозний успіх — за один день було збито відразу три російські Су-34.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 23 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Небо чисте, загрози БПЛА немає, нових пусків не було. По регіонах дають відбій повітряної тривоги. За даними моніторингу знищено +-10 російських дронів.

00:30 Останні російські безпілотники летять у напрямку Старокостянтинова.

Російські окупанти заявили про потужні вибухи та детонації у районі Армянська у тимчасово окупованому Криму.

00:00 В Авдіївці українські захисники отримали поповнення. Про це пише журналіст Юрій Бутусов. "Сьогодні розпорядженням командувача сухопутних військ А. Сирського до складу військ в Авдіївці виділено поповнення. Це сталося вперше за два місяці. Наданої кількості людей недостатньо для того, щоб закрити кількість вибулих з різних причин, але це важливий зсув…".

Інформацію за 20 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 665: окупанти змінили тактику під Авдіївкою та посилюють тиск на фронті

Про те, що відбувалося 21 грудня, читайте у зведенні Війна — день 666: темпи боїв зростають, незважаючи на погіршення погоди .

Що було в Україні 22 грудня – читайте за посиланням: Війна — день 667: на фронті гаряче, окупанти б’ють по мирних містах і самі ловлять прильоти .