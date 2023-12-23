Телеведучий популярного каналу вразив колег втечею до Європи: як він це "виправдав"

Вчинок телеведучого став несподіванкою для його колег та керівництва

Телеведучий з 24 каналу Олексій Печій втік з України. Для цього він скористався отриманою акредитацією на саміт Європейського Союзу, який проходив з 14 по 15 грудня – а після цього вже не повернувся до країни.

Про це повідомляє 24 канал. Про рішення Печія не повертатися до України стало відомо 22 грудня і воно, як заявили колеги, шокувало їх.

"Сказати, що я шокований – нічого не сказати!.. Кажуть "не суди та не будеш осуджений". Час розсудить. А люди, які так любили дивитися і слухати аналітику Олексія, мають це прийняти та ухвалити для себе рішення чи готові вони та надалі йому вірити", – прокоментував вчинок вже колишнього телеведучого генеральний директор медіахолдингу "Люкс" Роман Андрейко.

Колишня колега Печія, телеведуча Ірина Узлова заявила, що позиція Печія не є відзеркаленням відношення до України колективу телеканалу. Це окремий випадок.

"Часом навіть у швейцарському годиннику може бути зіпсований гвинтик. А життя завжди й кожному виставляє рахунок, за яким доведеться платити", – заявила вона.

Ще один ексколега втікача, Арсен Цимбалюк, додав, що Печій та йому подібні повинні збагнути, що жодна Європа не врятує усіх, якщо Україна не встоїть. Тому що у разі програшу України це буде кінець цивілізованого світу.

"В такому "новому світі" ви можете назавжди забути й про кар'єру, і про достаток і, скоріш за все, навіть свободу. Бо для "нових хазяїв" цього світу ви ніколи не станете своїми, як би не намагались вистрибувати зі штанів. Ви будете для них тими, ким були Кива та Стремоусов", – зазначив Цимбалюк.

Сам Олексій тим часом записав відеозвернення на своєму каналі на YouTube, де спробував виправдати свій вчинок. Зокрема, він заявив, що буде продовжувати інформаційну боротьбу за Україну, але – у Європі.

"Я, Олексій Печій, ухвалив складне для себе рішення – продовжувати інформаційну боротьбу за Україну попри суспільне засудження та тиск. Це виключно мій вибір…", – написав він під відео.

Раніше "Телеграф" писав, що блогер-ухилянт Мирослав Олешко, який з-за кордону закликав чоловіків переховуватися від мобілізації, міг втекти з України загалом за 15 тисяч доларів. Служба безпеки України повідомила йому про підозру за двома статтями.

Тим часом під час атаки дронів на Київ у ніч з 21 на 22 грудня російський ударний безпілотник влучив у квартиру телеведучого Національного телемарафону Андрія Ковальського. Ковальський та його сім'я чудом залишилися у живих.