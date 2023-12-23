Чи може Україна забезпечити мільйон дронів боєприпасами: у Мінстратегпромі відповіли

В Україні є десятки виробників, які виготовляють весь спектр боєприпасів для БПЛА

Разом із мільйоном дронів, який Україна планує виготовити у 2024 році, потрібно також накопичити спеціальний боєзапас для них. Українські підприємства готові повністю забезпечувати БПЛА боєприпасами власного виробництва.

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін. Він запевнив, що потужностей в Україні вистачить.

"Щодо боєприпасів для дронів – спроможності для їх виробництва у нас є. Дерегуляція в цьому сегменті дала розвиток багатьом новим виробникам. Ми зараз маємо понад 50 виробників боєприпасів для дронів, як державних, так і приватних, здатних виробляти боєприпаси вагою від 300 г до 10 кг, різних видів", – зазначив міністр.

Він також вказав, що команда Міністерства оборони активно випробовує нові боєприпаси, спеціально розроблені для дронів. У випадку, якщо вони відповідають потребам ЗСУ – ці боєприпаси швидко ставлять на озброєння.

"Боєприпаси для дронів повинні вироблятися в заводських умовах, а не в окопах. І заводи до цього готові", – резюмував Камишін.

Раніше "Телеграф" писав про головні заяви Зеленського на великій пресконференції. Його відповіді проаналізували експерти.

У 2024 році в Україні виготовлять понад мільйон безпілотників різних видів, як раніше обіцяв президент Зеленський під час великої пресконференції. У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості підтвердили цей намір.