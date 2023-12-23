Дуже неочікувано: Україна може отримати F-16 до кінця цього року, стверджує ISW

Нідерланди, Данія, Бельгія та Норвегія обіцяли Україні F-16

Збройні сили України можуть отримати першу партію винищувачів F-16 значно раніше, ніж раніше вважалося. Перші літаки можуть передати Україні вже до кінця 2023 року.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 22 грудня. Аналітики нагадують, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що вже йде підготовка перших 18 винищувачів F-16.

Рютте не озвучував термінів доставки літаків (вочевидь, з міркувань безпеки), але естонські стратегічні документи, складені розвідкою, стверджують, що винищувачі можуть опинитися в Україні вже в останніх числах грудня.

"Хоча Рютте не підтвердив терміни поставки F-16, нещодавно в стратегічному документі Міністерства оборони Естонії зазначено, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже зобов'язалися пожертвувати F-16 Україні до кінця 2023 року", – зазначається у звіті.

Довідка: F-16 є американським винищувачем четвертого покоління. Серед його переваг відрізняють високу маневровість, швидкість та універсальність. F-16 можна використовувати для різних цілей: як штурмовик, перехоплювач або бомбардувальник.

Раніше "Телеграф" писав, що Франція приєдналася до навчання українських пілотів. Однак на озброєнні цієї країни немає винищувачів F-16.